Vemod och dynamik

Foto: Janerik Henriksson/TT

”Are you coming back to me? Or is this the end?” sjunger Sarah Klang medan stråkarna på titelspåret, skivans sista låt, tonar ut. Vemodet må vara lika påtagligt som på det hyllade och Grammisvinnande debutalbumet ”Love in the milky way”, men är på uppföljaren klätt i poprockigare skrud – mer exakt amerikansk poprock hämtad från sent 70- och tidigt 80-tal.

Tydligast är det på ”New day coming” och ”Wildfire”, två lika enkelt komponerade som briljanta poplåtar, och som i kontrast till de mer melankoliska ljudlandskapen på låtar som ”Call me” och ”It’s been heaven knowing you” bildar den dynamik som är den här skivans stora behållning.

Med den röst som Sarah Klang besitter är skivans musikaliska grepp kongenialt och den som letar influenser lär så finna på exempelvis Stevie Nicks solodebutalbum ”Bella donna” från 1981. Sarah Klang lyckas förvalta ett musikaliskt arv och på samma gång göra det till sitt eget, inte helt olikt på det sätt som First Aid Kit har tagit sig an countryn.

”Is this the end?” sjunger Sarah Klang med sorg i rösten. Är inte det här ett av årets bästa svenska album? undrar jag.