Vittskövlefilmare kan vinna Emmy

Foto: Bosse Nilsson , BOSSE NILSSON

Axel Danielsson, filmare från Vittskövle, och hans film ”Hopptornet” har Emmy-nominerats.

För ett par dagar sedan släpptes nomineringarna till den amerikanska Emmy-galan för nyheter och dokumentärer. Med bland de nominerade finns den svenska kortdokumentären ”Hopptornet”, som Vittskövlefilmaren Axel Danielsson har gjort tillsammans med Maximilien Van Aertryck.

”Hopptornet” har lanserats av New York Times och var i slutet av förra året även aktuell för en Oscarsnominering. Filmen fanns med på en ”short list”, med de tio slutkandidaterna, men nådde inte ända fram till en nominering.

Det har den däremot gjort inför Emmy-galan, där filmen är en av fem nominerade i klassen ”Outstanding New Approaches”. Övriga nominerade är ”The Marshall Project”, ”Finding Home”, ”Whitman, Alabama: An Emerging Portrait of America” och ”Zero Days VR”.

Den 16 minuter långa filmen har fokus på människans reaktioner i en utsatt situation, i det här fallet tio meter upp i luften på avsatsen till ett hopptorn.

På Emmy-galan för nyheter och dokumentärer finns 49 klasser representerade. Galan hålls i New York den 1 oktober.