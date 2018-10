Yorke bygger för film

Foto: Joel C Ryan

Nyinspelningen av Dario Argentos skräckfilmsklassiker "Suspiria" har redan delat biobesökarna i två läger. En som älskar "Call me by your name"-regissören Luca Guadagninos version och en som hatar den (tänk Tilda Swinton i löspenis så förstår du kanske polariseringen).

Riktigt lika heta känslor lär inte Thom Yorkes soundtrack till filmen väcka. Albumet "Suspiria" bjuder på klassiskt stämningsbyggande musik, ofta i korta, instrumentala stycken. Av de 25 spåren på skivan sjunger Yorke kanske på 4–5, varav titellåten "Suspirium" är den klart mest lättillgängliga. Det är inte Radiohead, utan snarare en traditionell singersongwriterlåt med ljuvligt pianoackompanjemang – en standalone som buren av Yorkes känsliga röst står stadigt på egna ben.

Annars är det mycket sågande fiolstråkar (klassisk "nu är det läskigt"-markör), kyrkokörer (andhämtning innan det blir läskigt igen) fågelkvitter (för att lura biopubliken att det värsta är över), huvudvärksframkallande disharmonier ("alert, alert!") och muterade djurskrik ("nu är det fan läskigt på riktigt!").

"Suspiria" är inte ett album man myslyssnar till på kvällskvisten – men tjänar med största säkerhet sitt syfte i biosalongen.