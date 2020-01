"1917" prisas igen

Foto: Francois Duhamel/Universal/AP

FIlmen "1917" tar hem ännu ett tungt pris. På morgonen svensk tid utsågs Sam Mendes första världskrigsdrama till bästa film på Producers Guild Awards i Los Angeles.

"1917" brädade förhandsfavoriter som "Joker", "The Irishman" och "Once upon a time in Hollywood".

PGA-galan brukar ge en fingervisning om hur det går på Oscarsgalan, som i år äger rum 9 februari. På senare år har filmer som "Green book", "The shape of water" och "Birdman" fått pris för bästa film på båda galorna.

Nyligen skrällde "1917" även på Golden Globe-galan och tog hem pris för såväl bästa drama som bästa regissör.

Bland övriga vinnare på PGA fanns "Apollo 11" för bästa dokumentär och "Toy story 4" för bästa animerade film.