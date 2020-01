Amerikanska kolkraftverk stänger i rekordtakt

Foto: Steve Helber/AP/TT

Kolindustrin i USA stängde under 2019 ner kraftverk med en sammanlagd kapacitet på 15 100 megawatt. Ett misslyckande för president Trump, som lovat att jobben ska återvända till landets kolindustri.

Företag i energibranschen har under förra året stängt ner eller omvandlat kolkraftverk med kapacitet för att försörja 15 miljoner hushåll, enligt nya siffror från den amerikanska energimyndigheten EIA. Det är den näst snabbaste nedstängningen någonsin – endast 2015 avvecklades kolindustrin snabbare. Då, under president Obama, försvann kolkraftverk med en kapacitet på 19 300 megawatt.

Den amerikanska kolindustrin har svårt att konkurrera med billigare olja och naturgas som dominerar landets energiförsörjning. Dessutom börjar subventionerad sol- och vindkraft segla upp som en stark konkurrent.

Lovade lättnader

Under president Obama kom flera klimat- och miljölagar till som begränsade kolindustrin. En stark försvarare av kolindustrin gjorde sig dock till känna under presidentvalskampanjerna 2016, då Donald Trump lovade lättnader i regleringar och att jobben skulle återvända till de delar av landet där kolindustrin lagt ner.

Men om målet var att stoppa nedstängningen av kolkraftverk har Trump alltså misslyckats. Sedan han blev president i januari 2017 har kolkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 39 000 megawatt lagts ner i landet. Om utvecklingen fortsätter i samma takt under året kommer nedstängningarna under Trump att ha gått snabbare än under Obamas andra mandatperiod.

Utsläppen minskar

Några officiella siffror för USA:s koldioxidutsläpp under 2019 har inte kommit, men en uppskattning från analysföretaget Rhodium Group visar att de under 2019 föll med 2,1 procent, mycket tack vare nedlagda kolkraftverk. Rhodium Group spår dock att det framöver kommer att vara svårt att minska utsläppen lika snabbt eftersom de kvarvarande kolkraftverken är marknadsmässigt konkurrenskraftiga.