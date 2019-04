Ännu en ödesvecka för brexit

Foto: Frank Augstein/AP/TT

På fredag ska Storbritannien enligt nuvarande plan lämna EU. Men premiärminister Theresa May har bett EU om att skjuta upp brexit till den 30 juni. I veckan ska EU-ländernas ledare samlas för att ge henne ett svar.

Måndag

Överhuset i det brittiska parlamentet väntas godkänna en lag som ska tvinga May att konsultera parlamentet kring formerna för hur utträdet ska skjutas upp.

Lagförslaget sticker ut eftersom det har lagts fram mot regeringens vilja, och därmed mot en gammal princip i landet om att regeringen ska ha kontroll över instiftandet av nya lagar.

Tisdag

Om lagen godkänns på måndagen måste May presentera sin plan för att skjuta upp brexit i parlamentet.

Det kan skapa problem eftersom ännu fler tecken på oenighet parlamentet kan underminera Mays chanser att övertyga Bryssel om att hon kan få igenom sitt utträdesavtal om hon får mer tid.

Onsdag

May åker till Bryssel för ett EU-toppmöte på kvällen där hennes fråga kring att skjuta upp brexit till den 30 juni kommer att diskuteras. May har föreslagit att brexit ska kunna ske tidigare än så, helst före den 23 maj och valet till EU-parlamentet. May är tydlig med att hon inte vill att britterna ska delta i valet, men lovar att ändå att förbereda detta.

EU har hittills sagt att May måste lägga fram en tydlig plan för hur landet ska gå vidare kring utträdet för att brexit ska kunna skjutas upp.

EU:s permanente ordförande Donald Tusk väntas erbjuda Storbritannien en tolv månader lång flexibel förlängning av brexit, där landet ska kunna lämna EU tidigare om ett avtal godkänns av de brittiska parlamentsledamöterna.

Torsdag

May brukar hålla ett anförande i det brittiska parlamentet efter EU-mötena, så hon kommer troligen att uppdatera ledamöterna kring hur det gick på onsdagens möte.

Fredag

Om Storbritannien inte har fått klartecken för en uppskjutning av brexit kommer landet detta datum, den 12 april, att lämna EU utan avtal – en så kallad hård brexit.