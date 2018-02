App används för terror – och frihetskamp

En mobilapp som Rakhmat Akilov kommunicerade med vid dådet i Stockholm har blivit populär bland terrorister. Men appen är också användbar i samband med naturkatastrofer och protester mot auktoritära regimer.

Foto: Wilfredo Lee

När Rakhmat Akilov skulle utföra sitt dåd i fjol i centrala Stockholm kommunicerade han flitigt med höga företrädare för Islamiska staten (IS) i Irak, tyder en granskning på som TT deltagit i. Han pratade med sina IS-kontakter, chattade och skickade bilder. Han bad om tips på spränganordningar, skickade en lojalitetsbekännelse till IS och förvissade sig om att hans attentatsplaner – i terrororganisationens ögon – var ideologiskt och religiöst försvarbara.

Inte minst använde han appen Zello, utvecklad i USA, som krypterar trafiken och allmänt beskrivs som en "walkie-talkie" för såväl tal som text och bildöverföring.

Zello är skapad för att klara begränsad täckning och drar inte mycket batteri, vilket gör den särskilt lämpad för utsatta förhållanden, såsom oroshärdar och katastrofområden. På sin sajt ger Zello exempel på hur appen använts: Av oppositionella i Turkiet som velat undvika censuren; i Venezuela av regimkritiska demonstranter; av offer för orkanerna Irma och Harvey (som i fjol drabbade Karibien och USA) som sökt hjälp och kontakt med anhöriga när andra kommunikationer rasat samman.

Appen är alltså idealisk för såväl kampen för frihet och människors överlevnad som för terrorister som vill krossa människors liv och frihet.

I boken "ISIS: Inside the Army of Terror" från 2015 skriver säkerhetsexperterna Hassan Hassan och Michael Weiss att appen är populär just bland Islamiska statens anhängare. Eftersom användare inte bara har individuella konton, utan också kan bilda större grupper, kan Zello användas som en radiokanal: Propaganda såsom hatpredikningar och uppmaningar till terrorhandlingar basuneras ut till stor publik.

Salman Abedi dödade 22 människor, varav flera barn, i samband en konsert med artisten Arian Grande i Manchester den 22 maj i fjol. Hans kommunikation med en överordnad, via just Zello, visar ohyggliga likheter med Akilovs. Även Abedi söker tillåtelse att döda civila. "Visa ingen nåd", blir svaret.

2015 förklarade Zellos vd Bill Moore att bolaget skulle anstränga sig för att "minimera att appen används av dåliga människor". Vad som skett på den fronten sedan dess är oklart. Sökningar på Akilovs kontakter visar att flera av dem och andra liknande konton är aktiva.

Zello reagerade med "förtvivlan" när Stockholmsdådet ägde rum, skriver företagets teknikchef Alex Gavrilov till TT. "Efter attacken samarbetade Zello i utredningen med svensk polis och (USA:s federala polis) FBI genom att erbjuda teknisk hjälp och information", fortsätter han.

Med 100 miljoner användare "är det tyvärr oundvikligt att folk använder appen till onda handlingar", skriver Gavrilov.

Han svarar inte på frågan om huruvida Zello tänker stänga av Akilovs kontakter. (TT)