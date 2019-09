Årets "Idol"-tolva: Konstnärligt kompisgäng

Foto: Karin Wesslén / TT

Ett eklektiskt kompisgäng fullt av konstnärer. Årets "Idol"-tolva är utsedd.

När juryn nu släpper greppet om deltagarna i TV4:s "Idol" är det ett omsorgsfullt utvalt gäng de lämnar över till tittarna. Årets tolv tävlande som gått vidare till underhållningsprogrammets fredagsfinaler liknar de vid en Aladdinask: en eklektisk, spretig grupp full av konstnärssjälar.

Juryn, som även denna säsong består av Kishti Tomita, Alexander Kronlund, Anders Bagge och Nikki Amini, har också slutat att tassa på tå inför varandra efter tre års samarbete. Nu säger de exakt vad de tycker och tänker, vilket resulterar i både känslor och favoriter.

– Årets tolva är inte helt utvald av oss i juryn gemensamt. Den speglar också det spretiga i juryn, säger Alexander Kronlund.

En som fick juryn på fall redan under auditionturnén är 20-åriga Astrid Risberg. Hennes version av Bob Dylans "It's all over now baby blue" fick dem att kämpa med tårarna. Nu är hon "otroligt taggad" inför de kommande fredagsfinalerna.

Bättre självförtroende

– Det ska bli så kul! Det är större scen, större publik, bättre låt, bättre drag. Och jag har nog lite bättre självförtroende nu eftersom man faktiskt har blivit vidareröstad av tittarna, säger hon.

Hennes största rädsla är att hela "Idol"-cirkusen ska bli lite för mycket.

– Jag har redan känt vågor av tveksamhet om jag ska fixa det. Jag har mina diagnoser som gör att det kan bli stora yttre påfrestningar, men jag har ett otroligt stöd från gruppen, säger hon.

Tajt gäng

Gruppen vittnar om en otrolig sammanhållning redan nu. En av dem är 17-årige Tusse Chiza, yrvädret från Leksand som gjorde juryrummet till ett dansgolv på sin audition:

– Vi är ett riktigt, riktigt tajt och härligt gäng. Vi har ju varit med varandra sedan slutaudition kan man säga, och gått igenom varje fas tillsammans, säger han.

Tusse Chizas strategi för att bäst klara att ge sig ut i fredagsfinal-djungeln är att "ta det som det kommer".

– Man har ju kastats ut ur sin verklighet på okänd mark, och hela grejen är underbar. Det är bara att "embrace it" och hålla sig "grounded". Prata med sina föräldrar och kompisar så att man förstår var man är nånstans och inte svävar i väg. För vare sig man vinner eller ej kommer det ju en dag att ta slut. Det gäller att uppskatta allting, säger han.

Stolthet

26-åriga Ellie Lilja från Linköping är ytterligare en deltagare som uppmärksammats redan före fredagsfinalerna, dels för sin röst men också för sitt mod att vara sig själv. Under slutaudition berättade hon om sitt sökande efter sin identitet och om hur hon tidigare hette Elias – något hon först inte alls tänkt berätta om i tv.

– Jag har bytt garderob och namn, men inte behandlat det här i musiken som är det viktigaste i mitt liv. Det vill jag trots allt inte lämna bakom mig i "Idol". Jag har gömt mig så mycket tidigare i livet, det är slut med det nu, säger hon och fortsätter:

– Jag är så himla stolt och känner sån värme av att folk låtit mig fortsätta in i fredagsfinalerna.

"Idol" sänds i TV4 och C More på fredag klockan 20.