Årtiondet då algoritmen var mäktigast

Det var årtiondet då vi allt mer sällan lyssnade på musik, tittade på tv och såg på film tillsammans.

Rockfestivaler gick i graven, Netflix vände upp och ner på tv-världen, kvinnor sa ifrån under metoo och en viss omstridd tv-stjärna blev världens mäktigaste man.

Men mäktigast av alla var – algoritmen.

Hur sammanfattar man egentligen ett helt decennium?

Man kan börja med att se på hur Sverige såg ut för tio år sedan. Något som kallades videobutiker hyrde fortfarande ut aktuella filmer på dvd, tittarna fick vänta på sina favoritprogram tills de sändes i tv, musikfans åkte ännu till orter utanför storstäderna för att gå på rockfestival och i radion gjorde Kaj Kindvall anspråk på att räkna ner landets populäraste låtar i "Tracks".

2009 vinner Greta Thunbergs mamma Melodifestivalen, Pirate Bays grundare döms till fängelse och nationen chockas av att Sverigedemokraterna får 5,8 procent i opinionsmätningarna och är på väg in i riksdagen.

Tio år senare kan vi konstatera att inte mycket är sig likt.

Festivalfrossa

Förändringens vindar blåser tidigt på 10-talet. Efter några skakiga år går Hultsfredsfestivalen slutgiltigt i graven 2013 efter ett desperat räddningsförsök att flytta den anrika musikfestivalen till Sigtuna dit publiken inte hittar. Senare under årtiondet läggs även Bråvallafestivalen ned, liksom Peace & Love i Borlänge efter bokningar av Jay-Z och Bob Dylan som ger ekonomiska problem.

Konceptet med breda festivaler är förlegat. I stället frodas genrespecifika musikfester som Summerburst (dansmusik), Sweden Rock (hårdrock) och Way Out West (hipsterpop).

För varför ska man behöva samsas med andra? Beteendet går igen när det gäller hur vi lyssnar på musik. För oss själva och på egna villkor – skräddarsytt i våra telefoner.

Kvarts miljard

Spotify, som lanseras 2008, växer under årtiondet från några miljoner 2010 till en kvarts miljard användare när årtiondet går mot sitt slut. Den svenska musiktjänsten erövrar jordklotet, noteras på New York-börsen och gör vd:n Daniel Ek till en av musikvärldens viktigaste, rikaste och mäktigaste personer.

Det innebär en revolution av publikens lyssningsbeteende.

Mot slutet av årtiondet accepterar Sveriges Radio faktum och förändrar P3 efter publikras – flera program läggs ner och ungdomsprägeln ska suddas ut. Alltför få låter numera någon annan bestämma vad de ska lyssna på.

Podcastvågen

Istället ska P3 fortsätta att satsa på podcaster, något som är ett typiskt 2010-talsfenomen.

Den 4 juni 2010 är det premiär för något som kallas "I baksätet med Filip och Fredrik", där Kanal 5-profilerna gör intervjuer med kända och okända människor. Konceptet renodlas och utvecklas till den första stora podcasten i Sverige. Den följdes och följs av Alex & Sigge, Skäringer & Mannheimer, Bianca & Alice med flera. Under 2010-talet ska alla ha en podcast.

Även i tv-världen märks publikens förändrade beteende. SVT Play startas redan på 00-talet, men blir allmängods först på 10-talet. Konkurrenterna följer så småningom efter. Men den rejäla förändringen kommer i oktober 2012 då Netflix börjar sända i Sverige.

"House of cards" året efter blir strömningstjänstens första succé. HBO och Amazon följer efter och de svenska aktörerna C More och Viaplay rustar sina strömningstjänster med unikt material.

Tekniken bestämmer

Det Netflix och Spotify har gemensamt är att tekniken har tagit över kritikerns roll. Det är tekniken – algoritmen – som lotsar tittare och lyssnare vidare till program eller låtar som de förväntas tycka om. Algoritmens intåg är årtiondets viktigaste nöjeshändelse.

Den som fortfarande ser på "vanlig" tv kan konstatera att 10-talets tre mest ikoniska tv-program faktiskt alla har premiär 2010.

I "Veckans brott" i SVT växer Leif GW Persson från bokskrivande kriminolog till nationens orakel, inte bara i kriminalfrågor, utan om det mesta som kan orsaka rubriker.

I "Så mycket bättre" upptäcks nya stjärnor när kända artister samlas för att tolka varandras låtar. Petra "September" Marklund och Miriam Bryant är bara två som får sina stora genombrott i TV4-programmet.

I TV4:s "Solsidan" skapar Felix Herngren, Henrik Dorsin och Mia Skäringer ett komediuniversum som inte bara får höga tittarsiffror samt genererar en spinoff (minns ni "Kontoret" med Dorsins Ove-figur?) och en biofilm utan banar väg för en komedivåg i tv med "Bonusfamiljen", "Finaste familjen" och "Sommaren med släkten" bland efterföljarna.

Överallt Skäringer

"Solsidan" är bara en av alla platser där Mia Skäringer syns under 2010-talet. Hon gör pratprogram i TV4, komediserien "Ack Värmland" och dramaserien "Ängelby", förutom sin podcast. Men det är i föreställningen "Avig Maria – no more fucks to give" hon gör störst avtryck.

Föreställningen har premiär i november 2018 och rullar på i över ett år. I slutet av 2019 går Skäringer i mål när hon uppträder inför 24 000 åskådare på Tele2 arena i Stockholm. Då har 300 000 åskådare sett henne, däribland sex utsålda Globen.

Showen är en reaktion på att tidsandan har förändrats efter metoo-debatten hösten 2017. Vittnesmålen om sexuella övergrepp och kränkningar även i svensk nöjesvärld skakar om och många kända profiler dras med i fallet när berättelserna kommer fram.

Strax innan har en ny president tillträtt i USA. En man som använt kändisskapet från sin roll i realityserien "The apprentice" till en plattform från vilken han kan locka väljarna i rollen som framgångsrik affärsman.

Kanske är det ändå Donald Trump som är årtiondets nöjesprofil?

Fakta Fakta: Ytterligare 15 saker vi minns från 10-talet. + Hela Sverige skramlar: Mitt under flyktingkrisen, 29 september 2015, samlas den svenska artisteliten för att hålla en stödgala där den största stjärnan trots allt blir forskaren Hans Rosling som håller ett föredrag om situationen. 40 miljoner kronor samlas in under galan som sänds i nästan alla svenska tv-kanaler. + Uppgång och fall i Eurovision: Efter 13 års ökenvandring vinner Sverige Eurovision Song Contest igen. Två gånger. Först Loreen 2012 och sedan Måns Zelmerlöw tre år senare. Mot slutet av århundradet går det sämre då både Benjamin Ingrosso och John Lundvik nästan kammar noll när tv-publiken får rösta. + Årtiondets största svenska filmsuccé är "En man som heter Ove" (2015). Hannes Holms Fredrik Backman-filmatsiering med Rolf Lassgård i huvudrollen ses av hela 1 715 093 besökare på bio och nomineras till två Oscar. + Biografibråken: "Monica Z" (2013), "Borg" (2017), "Unga Astrid" (2018) och "Ted – för kärlekens skull" (2018) – kritiseras samtliga när manusförfattare tagit sig friheter med verkliga personers rollfigurer. "Call girl" (2012) får klippas om helt när Olof Palme utpekas som bordellkund. + EDM-vågen: Svensk dansmusik sprider sig över världen. Avicii är kanske årtiondets största svenska artist och när han dör i Oman 2018 sänder det en chockvåg över världen. Swedish House Mafia tar farväl redan 2012 när de är som störst, men gör sedan comeback och Robyn dansar helst med sig själv i megahitten "Dancing on my own" och släpper hela tre album 2010. + 80-talsikonerna dör: Whitney Houston, George Michael och Prince dör alldeles för unga. Andra dödsfall som chockar under årtiondet är bland annat Amy Winehouse, David Bowie och Robin Williams. I Sverige berörs många av cancersjuke musikern Kristian Gidlund som bloggar om sin dödsdom. Han avlider i september 2013. + Max Martin blir kreddig: Hitmakaren fortsätter att pumpa ut topplåtar för bland annat Taylor Swift, Pink och Katy Perry, men det här årtiondet blir han accepterad av etablissemanget när han får Polarpriset 2016 och sätter upp en egen musikal 2019. + Kändisfamiljer gör reality: Kardashians inspirerar främst "Parneviks" (TV3, 2015) och "Wahlgrens värld" (Kanal 5, 2016) som öppnar dörren till kända familjers vardag i tv, vilket ger karriärmöjligheter för Peg Parnevik respektive Bianca Ingrosso. + Terrorn: 10-talet är terrorismens årtionde och det drabbar även nöjesvärlden. 90 människor skjuts och sprängs ihjäl när Eagles of Death Metal spelar i Paris 2015. 23 människor dödas 2 år senare i en självmordsattack mot Ariana Grandes konsert i Manchester. + Oscarsvinnarna: Malik Bendjelloul står för årtiondets mest osannolika filmsuccé. Hans dokumentär "Searching for Sugar man" når ända fram till en Oscar 2013, men året efter tar regissören sitt eget liv. Alicia Vikander får en Oscar för "The Danish girl", den första till en svensk skådespelerska på 40 år. + Fröding blir rocksuccé: Årtiondet mest osannolika musiksuccé står Mando Diao för. Borlängebandet tonsätter Gustaf Frödlings dikter på albumet "Infruset" 2012. Låten "Strövtåg i hembygden" ligger etta på Svensktoppen i sammanlagt 86 veckor. + Youtubestjärnan: Felix Kjellberg skaffar våren 2010 ett konto på Youtube. Snart tio år senare är han kanalens största stjärna med 102 miljoner följare som ser hans humorinslag. + "Hämnare" på bio: Årtiondet på vita duken präglas av superhjältar. Hela 21 Marvel-filmer har premiär under 10-talet och många slår kassarekord när produktionerna blir allt större och större. + Sociala medier: Det är svårt att tänka sig kändisar och influerare under sociala medier, men det är först i oktober 2010 som Instagram lanseras och resten är... om inte historia, så i alla fall väldigt väl dokumenterat. Influenser blir ett ord och ett yrke. + Soundcloud: Spotify är inte den enda strömningstjänsten som vänder upp och ner på musikvärlden. Soundcloud, skapat av svenskarna Alexander Ljung och Eric Wahlforss, är stället där storstjärnor som Kygo, Post Malone och Billie Eilish först når sin publik. Visa mer...