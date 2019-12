Bachelor-Simon: Jag hade velat välja båda två

Fakta

Realityserien "The bachelor" började sändas i USA 2002. Det går ut på att en singelkille med fördelaktigt utseende dejtar ett stort antal tjejer, som alla bor tillsammans på ett hotell eller en gård. Singelkillen går på dejter med tjejerna i grupp eller var för sig och delar ut rosor till dem han vill fortsätta träffa. Den tjej som inte fått en ros under en inspelningsvecka får lämna programmet. I den svenska versionen, som började sändas på tv-kanalen Sjuan 2015, spelas programmet in utomlands.

Årets upplaga av "Bachelor" spelades in i Sydafrika. För första gången tävlade två killar med varandra om tjejernas gunst, Simon Hermansson och Felix Almsved dejtade sammanlagt 28 tjejer.