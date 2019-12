Bank of England: Låga räntor betyder fler barn

Foto: Christine Olsson/TT

Låga räntor verkar inte bara stimulera ekonomin utan även barnafödandet. Under 2009, när det blev billigare att låna pengar efter finanskrisen, föddes 14 500 fler barn utöver det vanliga i Storbritannien, enligt en analys gjord av analytiker på den brittiska centralbanken Bank of England. Under de kommande tre åren steg barnafödandet med 7,5 procent.

"Vi uppskattar att för varje procentenhet som räntan sänks ökar födelsetalen med två procent", skriver analytikerna i den nyligen publicerade rapporten.

I motsats sjönk födelsetalet i USA under den studerade perioden, något rapportförfattarna kopplar till fasta bolåneräntor och prisnedgångar på fastigheter, skriver Reuters.

I båda länderna kunde stigande arbetslöshet kopplas till lägre födelsetal, men i Storbritannien vände trenden så snart styrräntan sänktes, enligt rapporten.