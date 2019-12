Barack Obama presenterar årlig boklista

Foto: Vincent Thian/AP/TT

USA:s tidigare president Barack Obama har släppt sin traditionsenliga sammanställning över favoritböcker från året som passerat.

Listan har precis som tidigare år publicerats i presidentens olika sociala kanaler.

"Det här har blivit en rolig liten tradition för mig, och jag hoppas att det är det för er också", skriver Obama på Instagram.

På listan finns en salig mix av fack- och skönlitterärt. Bland annat Sally Rooneys "Normala människor", Bernardine Evaristos "Girl, woman, other" och Patrick Radden Keefes "Say nothing: A true story of murder and memory in Northern Ireland".

Till skillnad från i fjol finns inga svenska författare med på årets lista. Förra året hyllade Obama två verk med svenskkoppling. Dels "Factfulness" av den svenske professorn Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund och "Liv 3.0: att vara människa i den artificiella intelligensens tid" av den svensk-amerikanske fysikern Max Tegmark.

Obama skriver även på Instagram att han under dagarna fram till nyårsafton kommer att komplettera sin årslista med film- och musikfavoriter från året som gått.