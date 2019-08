Bengtsson skickade MFF vidare i Europa

Foto: Andreas Hillergren/TT

Malmö FF:s försvarsgeneral Rasmus Bengtsson skickade skåningarna vidare till den tredje kvalrundan av Europa League.

Hans nickmål på hörna hemma mot slovenska Domzale betydde 3–2 i matchen och 5–4 sammanlagt i dubbelmötet.

I början av februari i år var Malmö FF i 16-delsfinal i Europa League, men föll där med 1–5 sammanlagt mot slutliga titelvinnaren Chelsea.

Chansen till ett femte Europagruppspel under 2010-talet lever fortfarande för Malmö och detta efter att försvarsgeneralen Rasmus Bengtsson avgjort dubbelmötet med slovenska Domzale.

Började illa

I den 83:e matchminuten nådde mittbacken högst på en hörna hemma på Stadion och med hans 3–2-mål är MFF vidare till den tredje kvalrundan med sammanlagt 5–4.

Det började annars illa för MFF, som hade ett 2–2-resultat med sig från mötet i Slovenien förra veckan.

Förstemålvakten Johan Dahlin kom inte till spel på grund av en infektion i kroppen. Han hade behövts för skåningarna denna kväll – för i Europaspelet finns det inga utrymmen för misstag.

Reservmålvakten Dusan Melichárek svarade dock för två svaga ingripanden vid slovenernas båda mål. Redan i den tolfte minuten skickade Shamar Nicholson in 1–0 – ett avslut vid den första stolpen som inte såg helt otagbart ut för Melichárek.

Innan bjudning nummer två kom lyckades MFF dock att vända till en 2–1-ledning. Först dundrade Oscar Lewicki in kvitteringen via ett bortaben och i den 32:a minuten stötte Rosenberg in 2–1-målet.

På tilläggstid i den första halvleken föll gästernas kvittering. Försvararen Lasse Nielsen, som byttes ut i paus, kom helt fel i närkampsspelet och Sven Karic fick öppen gata fram mot Melichárek. Och återigen släppte tjecken in ett avslut vid sin första stolpe.

MFF trummade på

Där och då var kvalmötet på Stadion inför 12 348 åskådare i ett förlängningsläge och MFF kunde inte längre gå vidare med ett oavgjort resultat.

I den andra halvleken var det framför allt Malmö som orkade trumma på för ett segermål under ordinarie tid. Rosenberg var nära två gånger om och även Rieks hotade bortamålvakten.

Fram klev i stället den ovane matchvinnare Rasmus Bengtsson. Hans 3–2-mål på en högerhörna i den 83:e minuten innebär att MFF är klart för den tredje kvalrundan i Europa League.