Foto: Andreas Hillergren

Priset på bensin i Sverige ligger på den högsta nivån hittills sedan ledande bensinbolag höjt riktpriset med tio öre.

Efter höjningen kostar en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer 16:26 kronor.

Priset på diesel höjs också med tio öre till 15:86 kronor per liter, vilket är 20 öre under rekordnivån. Även etanolpriset höjs med tio öre och ligger därefter på 10:86 kronor per liter.