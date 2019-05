Bildproducenten om Madonnas nummer: "Mäktigt"

Fakta

1) Malta: Michela Pace – "Chameleon".

2) Albanien: Jonida Maliqi – "Ktheju tokës".

3) Tjeckien: Lake Malawi – "Friend of a friend".

4) Tyskland: Sisters – "Sister".

5) Ryssland: Sergej Lazarev – "Scream".

6) Danmark: Leonora – "Love is forever"

7) San Marino: Serhat – "Say na na na".

8) Nordmakedonien: Tamara Todevska – "Proud".

9) Sverige: John Lundvik – ”Too late for love".

10) Slovenien: Zala Kralj & Gasper Santl – "Sebi".

11) Cypern: Tamta – "Replay".

12) Nederländerna: Duncan Laurence – "Arcade".

13) Grekland: Katerine Duska – "Better love".

14) Israel: Kobi Marimi – "Home".

15) Norge: Keiino – "Spirit in the sky".

16) Storbritannien: Michael Rice – "Bigger than us".

17) Island: Hatari – "Hatrid mun sigra".

18) Estland: Victor Crone – "Storm".

19) Vitryssland: Zena – "Like it".

20) Azerbajdzjan: Chingiz – "Truth".

21) Frankrike: Bilal Hassani – "Roi".

22) Italien: Mahmood – "Soldi".

23) Serbien: Nevena Bozović – "Kruna".

24) Schweiz: Luca Hänni – "She got me".

25) Australien: Kate Miller-Heidke – "Zero gravity".

26) Spanien: Miki – "La venda".