Billie Eilish vinnare på MTV-gala

Fakta

Årets låt: Billie Eilish: "Bad guy"

Årets artist: Shawn Mendes

Årets nykomling: Billie Eilish

Årets pop: Halsey

Årets rock: Green Day

Årets hiphop: Nicki Minaj

Årets alternativa: FKA Twigs

Årets elektroniska: Martin Garrix

Bästa musikvideo: Taylor Swift featuring Brendon Urie of Panic at the disco: "Me"