"Downton Abbey" ligger kvar på biotoppens förstaplats. Bästa nykomling är "Ad astra" med Brad Pitt på fjärdeplatsen. Även den nya "Rambo"-filmen och Mikael Håfströms "Quick" går in på topp-tio.

1. (1) Downton Abbey

2. (2) Det kapitel 2

3. (3) Toy story 4

4. (Ny) Ad astra

5. (Ny) Rambo: Last blood

6. (Ny) Quick

7. (4) Lejonkungen

8. (5) Once upon a time in Hollywood

9. (6) Hasse & Tage – en kärlekshistoria

10. (7) 438 dagar

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå