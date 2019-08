Biotoppen: "Lejonkungen" slår "Angry birds"

Foto: Sony Pictures

"Lejonkungen" ligger kvar som etta på den svenska biotoppen – men får sällskap av två nya filmer på topp-tio. Högst flyger "Angry birds"-uppföljaren som går in på andraplatsen. Skräckfilmen "Scary stories to tell in the dark" kniper femteplatsen.

1. (1) Lejonkungen

2. (Ny) The angry birds movie 2

3. (2) Fast & furious: Hobbs & Shaw

4. (4) Husdjurens hemliga liv 2

5. (Ny) Scary stories to tell in the dark

6. (3) Spider-man: Far from home

7. (5) Aladdin

8. (10) Rocketman

9. (8) Yesterday

10. (6) Midsommar

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå