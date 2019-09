Biotoppen: Skarsgårds skräckclown drar publik

Foto: Brooke Palmer

Bill Skarsgård som skräckclownen Pennywise är en publikmagnet i biosalongerna. "Det kapitel 2" går in som etta på den svenska biotoppen. Även dokumentärfilmen om Hasse och Tage har setts av många och går in på listans femteplats.

1. (Ny) Det kapitel 2

2. (1) Toy story 4

3. (2) Once upon a time in Hollywood

4. (3) Lejonkungen

5. (Ny) Hasse & Tage – en kärlekshistoria

6. (4) 438 dagar

7. (5) Angel has fallen

8. (10) Husdjurens hemliga liv 2

9. (6) Fast & furious: Hobbs & Shaw

10. (9) The angry birds movie 2

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå