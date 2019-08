Blod, guld och viral skämtsuccé

Foto: Blizzard entertainment

"World of warcraft" firar 15 år som spelvärldens största onlinerollspel med att släppa en jubileumsutgåva. Vi ser tillbaka på ett par ögonblick från spelets historia som skapade svallvågor även utanför fantasyvärlden.

Leeroy Jenkins

När "Wow" fortfarande var ett relativt nytt fenomen tävlade olika grupper av spelare om att vara det största, bästa och coolaste gänget i spelet. Gruppen "Pals for Life" försökte tidigt skapa en viral succé för att locka nya medlemmar – och lyckades på ett sätt som de själva inte trodde var möjligt.

I en som ursprungligen laddades upp på ett "Wow"-forum syns hur gruppen lägger upp en detaljerad strategi för att tackla ett av spelets tuffare områden. Helt plötsligt rusar en av medlemmarna dock rakt in bland fienderna med vrålet "Leeeeroy Jenkins!". Kaos utbryter och Leeroy försvarar sig från gruppmedlemmarnas utskällning med frasen "at least I have chicken".

Den verkligen Leeroy, Ben Schulz, har efter många år erkänt att videon var uppgjord men att händelsen inträffade tidigare, då gruppen inte filmade.

Leeroys tilltag och stridsrop har spritt sig och härmats av en lång rad mer eller mindre kända personer. Bland annat har scenen härmats i tv-serier som " ", " " och " ".

Kinesiska guldfarmer

Att ett populärt spel där användare kan köpa och sälja saker för en fiktiv valuta kan skapa bekymmer även i den verkliga världen är inget nytt. Och det var heller inget som startade med "Wow". Däremot gjorde spelets popularitet att det snabbt skapades en svart marknad för att köpa spelguld för riktiga pengar.

"Kinesiska guldfarmer" blev ett vedertaget begrepp för personer i låglöneländer, däribland Kina, vars jobb det var att snabbt samla ihop guld i spelet som sedan kunde säljas till de mer välbärgade spelarna som inte hade samma tid eller ork att lägga på att skrapa ihop mynten själva.

Parallellerna till hur verklig marknadsekonomi fungerar och hur låglöneländers arbetsvillkor ser ut hamnade i fokus. Problemet existerar fortfarande, och är inget unikt för "Wow", men utvecklarna Blizzard har vid upprepade tillfällen tagit till rättsliga åtgärder mot bolag som sålt spelguld.

Tecknad succé

Tv-serien "South Park" var inte sen med att göra sig rolig på "Wow":s bekostnad när spelet blev en succé. I avsnittet " " spelar Cartman, Kyle, Stan och Kenny spelet och råkar i seriens anda ut för en rad olika mer eller mindre märkliga händelser.

Avsnittet från 2006 använde förutom den karakteristiska tecknade stilen även animationer från spelet för att knyta ihop berättelsen. Blizzard själva bistod med hjälp i arbetet med avsnittet. Trey Parker, en av seriens skapare, var dock långt ifrån övertygad om att avsnittet skulle bli en hit.

I en intervju med australiska medier Parker:

"Det är ett avsnitt som vi gjorde, det var första avsnittet den säsongen, och jag tänkte bara 'jag har tappat det', jag vet inte hur man gör det här längre. Jag bönade och bad till mina kollegor om att snälla, låt det inte sändas. För jag vill inte att 'South Parks' rykte ska förstöras av det. Och det här avsnittet kommer att förstöra det. För det är så dåligt, och jag kommer att må skit. Jag gick hem och kunde inte sova och var bara sänkt. Och när jag kom in nästa dag så sa de bara 'du, folk gillade verkligen avsnittet'. Och det var avsnittet om "World of warcraft".

Avsnittet vann sedermera även en Emmy, en av fem som serien fått sedan starten 1997.

Virtuell epidemi

"Wow" innehåller många olika områden, fiender och strukturer. Att vissa av dem ibland fallerar och inte riktigt fungerar som de ska är kanske inte så märkligt. Men att motsvarigheten till USA:s folkhälsomyndighet hörde av sig till företaget efter en programmeringsmiss är kanske mer förvånande.

I september 2005 började folk i spelet att dö på ett sätt som inte var planerat. Utvecklarna hade nyligen lanserat ett nytt område där slutbossen använde en attack, corrupted blood, som sakta förgiftade . Attacken var tänkt att enbart påverka spelarna inne i området. Men tack vare en miss smittades även spelares följeslagare av giftet och därmed kunde smittan spridas till andra områden. Under de veckor som smittan spreds ödelades bitvis stora områden av spelet då lägre rankade spelare hade ett snabbare "sjukdomsförlopp". Blizzard har i en tidigare intervju sagt följande om händelsen:

"Tanken var att smittan skulle spridas från spelare till spelare bara i området, men då folk teleporterade tillbaka till en stad så spred sig allting. Folk spred den till andra. Vi fick samtal från CDC (Folkhälsomyndigheten) som ville veta vad det var för sjukdom vi släppt lös, de ville kolla på våra data för att använda det i arbetet mot riktiga sjukdomar. Vi försökte hela tiden förklara att det bara vara en bugg, ett misstag!"