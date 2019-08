Bolsonaro: "Kolonial mentalitet"

Foto: Nasa/AP/TT

Medan skogsbränderna i Amazonas fortsätter med till synes oförminskad styrka trappar Brasiliens president upp ordkriget inför helgens G7-möte.

Att överhuvudtaget diskutera bränderna i regnskogen stormakterna emellan påminner om kolonialism, anser Jair Bolsonaro.

Efter att Frankrikes president Emmanuel Macron under torsdagen beskrivit bränderna i Amazonas som en internationell kris som bör föras upp på dagordningen vid stormaktsklubben G7:s möte svarade Jair Bolsonaro.

– Den franske presidentens förslag att händelserna i Amazonas ska diskuteras vid G7-mötet, utan att länderna i regionen får delta, påminner om en kolonial mentalitet som inte hör hemma i det 21:a århundradet, sade Bolsonaro i ett tal som direktsändes på Facebook.

under torsdagen att "Vårt hem står i lågor. Bokstavligt talat. Regnskogen i Amazonas – världens lungor som producerar 20 procent av vår planets syre – brinner. Det är en internationell kris. Medlemmarna i G7-mötet, låt oss diskutera denna kris".

Hjälp från Colombia

I sitt tal medgav Bolsonaro för första gången att många bränder kan bero på att jordbrukare avsiktligt startar dem för att illegalt skövla områden, vilket han tidigare förnekat. Han sade även att Brasilien inte har kapacitet att ensamt släcka bränderna.

En del hjälp får Brasilien av Colombia, som arbetar för att förhindra att elden sprider sig till den del av regnskogen som ligger inom landet, och sent på torsdagen erbjöd sig att hjälpa till med förebyggande arbete även i Brasilien, uppgav regeringen i ett uttalande.

Bränder i Bolivia

Både Tyskland och Norge har stoppat sitt ekonomiska stöd till skydd av regnskogen och beskyller Brasilien för att vända kampen mot skövlingen ryggen.

FN-chefen António Guterres säger sig vara "djupt oroad" över bränderna, särskilt med tanke på klimatkrisen.

"Amazonas måste skyddas", .

Exakt hur stor areal som just nu står i lågor i Amazonas är osäkert, men enbart under den senaste veckan har över 9 500 bränder noterats via satellitövervakning.

Även i Brasiliens västliga grannland Bolivia härjar skogsbränder, som svept fram över en yta på 650 000 hektar. Bland annat flygplan används för att släppa stora mängder vatten över områdena.