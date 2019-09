"Bond är lite som britternas Quick"

Fakta

Född: 1974

Bor: Köpenhamn

Familj: Fru och två barn, 4 och 2 år.

Karriär i urval: "Lasermannen" (2005), "Upp till kamp" (2007), "Män som hatar kvinnor" (2009), "Tinker tailor soldier spy" (2011), "War horse" (2011), "The girl with the dragon tattoo" (2011), "A royal affair" (2012), "Gentlemen" (2014), "Top of the lake" (2017), "Chernobyl" (2019).

Aktuell: Spelar Thomas Quick i "Quick", som får biopremiär den 20 september. Avslutar just nu inspelningen av kommande Bond-filmen "No time to die".

Bond-favorit: "Jag måste ju säga Daniel Craig, jag gillar honom jättemycket. Men jag växte upp med Roger Moore och jag gillar den där lite mer androgyna, det humoristiska. Det lätta. Craig han är på riktigt. Han blir ledsen och får ont. Roger Moore, han blir inte ledsen. Han är på en annan frekvens".