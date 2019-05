Bönder kan få betala för brexit

Fakta

Den långsiktiga finansieringen av jordbrukspolitiken bestäms i EU:s långtidsbudget som förhandlas mellan medlemsländerna och sedan godkänns av EU-parlamentet.

I kommissionens förslag uppgår budgeten för åren 2021-2027 till 1 279 miljarder euro varav 365 miljarder euro tilldelas CAP.

Att analysera hur förslaget står sig gentemot den nuvarande långtidsbudgeten 2014-2020 är inte helt lätt med tanke på Brexit.

Men nedan följer beräkningar av EU-parlamentet där utgifterna till Storbritanniens lantbrukare räknats bort. Siffrorna inom parentes uppger förändringen i procent:

2014-20202021-2027Direktstöd284 803 miljoner euro286 195 miljoner euro (+ 0,5 procent) Landsbygdsprogrammet97 670 miljoner euro78 811 miljoner euro (–19 procent)Totalt382 473 miljoner euro365 005 miljoner euro (– 5 procent)Andel av långtidsbudget33,2 procent28,5 procent

Observera att nedskärningen är större i reala värden.

Enligt EU-parlamentet minskar direktstöden med 7 procent, stöden inom landsbygdsprogrammet med 25 procent och totala CAP med 12 procent om jämförelsen sker i 2018 års priser, det vill säga justerat för inflation.

Källa: Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations, EU-parlamentet