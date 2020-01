Brandchef kritisk till Morrisons agerande

Foto: Nasa/AP/TT

Australiens premiärministers tillkännagivande att landet kallar in reservförsvarsstyrkor för att hjälpa till vid de omfattande bränderna får kritik av Shane Fitzsimmons, brandchef i New South Wales. Han hade inte informerats om förstärkningen, utan fick höra om det i medierna.

Chefen för brandväsendet Rural Fire Service, RFS, Shane Fitzsimmons, riktar kritik mot premiärminister Scott Morrisons agerande under lördagen, då han meddelade att försvarsreservsstyrkor ska sättas in för att hjälpa till med brandkatastrofen.

– Jag upptäckte det här via medierapporter. Det är en besvikelse att höra tillkännagivandet under en av våra värsta dagar den här brandsäsongen. Vi var då tvungna att, förutom allt annat, ta reda på vad det här innebär och hur det ska genomföras, säger han till tv-kanalen Nine news.

Samtidigt är han glad över att nya välbehövda resurser tillförs de slitna brandmännen och frivilliga som bekämpar bränderna.

– Det var skönt att höra att mer flygresurser skjuts till, säger han.

Hundratals byggnader förstörda

Enligt Fitzsimmons förstördes antagligen hundratals fastigheter i bränderna under lördagen i delstaten New South Wales, som på sina håll hade temperaturer på nästan 49 grader. En person rapporteras ha omkommit i branden under natten, och fyra brandmän har skadats.

Drottning Elizabeth sänder sina kondoleanser :

"Jag har blivit djupt bedrövad över att höra om de fortsatta terrängbränderna och deras förödande påverkan på många hålla i Australien", skriver hon och tackar brandmännen för sin insats.

"Kan utraderas"

New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian säger att man inte kan låtsas som att bränderna är något som har upplevts tidigare, och att om länder vill avråda sina medborgare från att resa till Australien så är det upp till dem.

– Normalt så har du en eller två stora bränder att oroa dig för. Ni har vi flera av dem samtidigt, flera samhällen som aldrig tidigare har hotats av terrängbränder som nu hotas att helt raderas ut, säger hon vid en presskonferens, enligt The Sydney Morning Herald.

Samtidigt innebär söndagens lägre temperaturer att brandläget inte väntas bli lika extremt som under lördagen.