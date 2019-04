Brandhjälp på väg – nu kommer regnet

Foto: Sofia Tanaka/TT

Kampen mot skogsbränder har varit ovanligt intensiv i april. Men assistans från atmosfären är på väg. I veckan faller regnet i hela Sverige.

Under april har hittills 1 563 larm om bränder i terräng kommit in till SOS Alarm. Förra året rörde det sig om 612 under samma månad. Men efter flera torra veckor har det numera efterlängtade regnet börjat röra sig in över landet.

– Det kom ju en hel del regn i västra Götaland under helgen och nu ser det ut som att större delen av Sverige kommer att få regn någon gång under veckan, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Den rikligaste nederbörden är att vänta i norra Sverige. Där kan det även komma snö, främst under onsdagen och torsdagen. Lågtrycket rör sig sedan åt sydost och även i Stockholmsområdet kan det komma en lätt by av snö natten mot fredag och lördag.

– Det blir mycket kallare i hela landet. Som högst kommer vi upp i tio grader mitt på dagen i södra Sverige.

Enligt SMHI:s prognoser är brandrisken i skog och mark på många håll fortsatt stor eller mycket stor. Det senaste dygnet har larm kommit in om 21 gräsbränder och sex skogsbränder.

I kommunerna Enköping, Motala och Hässleholm pågår räddningsinsatser och enligt MSB:s presstjänst har Motala kommun begärt att få hjälp av en helikopterresurs.

– Det är ju ganska mycket regn som behövs nu. Nederbörden blir tyvärr lite mindre för Götalands del, säger Moa Hallberg.