Bristedt: "Jag tänkte inte så mycket"

Foto: Mikael Fritzon/TT

Leon Bristedt var den ende som hittade rätt i straffavgörandet borta mot Örebro.

Och Rögle som fått en drömstart i SHL tog en ny seger efter 3–2 i Behrn arena.

Rögle är uppe på hela elva poäng efter fem omgångar - och har i snitt bara släppt in lite drygt 1,5 mål per match. Det var det motsatta i förra säsongens inledning, då Rögle hade en enda pinne efter sex omgångar och släppte in betydligt fler mål.

– Då hade vi möte efter möte och försökte komma fram till vad som hände. Allt blir så mycket lättare när man vinner, hela atmosfären förändras, sade Rögles offensiva poängback Kodie Curran till Helsingborgs Dagblad inför matchen mot Örebro.

Curran inledde

Och det var Curran själv som inledde målskyttet när den skånska segermaskinen tuffade vidare i Örebro, trots att laget på nytt fick klara sig utan skadade stjärnorna Daniel Zaar och Ted Brithén.

Efter drygt två minuter bombade Curran in första målet i powerplay bakom Jonas Arntzen som gjorde SHL-debut mellan stolparna för Örebro.

Men efter drygt tio minuter slarvade Röglemålvakten Christoffer Rifalk bakom egen kasse och Mathias Bromé kunde hitta fram till Ryan Stoa som i sin tur stötte in kvitteringen.

Bristedt avgjorde

Rögle och inte minst Kodie Curran fortsatte att mata skott mot Örebromålet i mittperioden – men överlistade då inte storspelande Jonas Arntzen.

Efter drygt halv matchen fick i stället Örebro utdelning i powerplay när backen Aaron Irving tryckte in 2-1 och gjorde sitt första mål i Örebrotröjan.

Men med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid dundrade Taylor Matson bestämt in kvitteringen 2-2 och tillika forwardens tredje fullträff för säsongen.

Förlängningen blev sedan mållös och Rögleforwarden Leon Bristedt blev alltså till sist firad hjälte då han var den ende som hittad rätt i den avgörande straffläggningen.