Broadway går mot rekordsäsong

Foto: Julieta Cervantes/AP/TT

Broadway firar rekordklirr i biljettkassorna. När spelåret 2018–19 går mot sitt slut står det klart att New Yorks teaterdistrikt går mot sin bästa säsong hittills, både i sålda biljetter och sammanlagda intäkter.

Under året betalade 14,7 miljoner biljettköpare motsvarande 17,5 miljarder kronor för att se 38 olika uppsättningar, enligt organisationen The Broadway League. Det är en tydlig uppgång jämfört med 2017–18 – trots att den senaste säsongen har saknat nya hitmusikaler, som "Hamilton" och "The band's visit".

Spelårets största succé stod "To kill a mockingbird" för. Scenuppsättningen av Harper Lees roman "Dödssynden" med Jeff Daniels i huvudrollen är den mest inkomstbringande amerikanska teaterpjäsen hittills.