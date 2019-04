Chvrches-profil hotad av Chris Browns fans

Foto: Jack Plunkett

Chvrches har tvingats vidta extra säkerhetsåtgärder sedan sångerskan Lauren Mayberry fått ta emot dödshot från r'n'b-stjärnan Chris Browns fans.

I ett inlägg på Twitter skriver Mayberry att den skotska syntpopgruppen tvingas ha polisbeskydd samt att hon inte längre känner sig säker i sitt eget hem.

"Jag kan inte bo hemma när turnén är avslutad eftersom hoten har eskalerat. Vi måste ha poliser på våra konserter nu. Om det är vad jag förtjänar för att jag sagt att mainstream-musik ska vara moraliskt medveten, så får det vara så", skriver hon.

Bakgrunden är att Chvrches är besviken på att producenten Marshmello, som de gjorde sin nya singel "Here with me" tillsammans med, samarbetat med artisterna Tyga och Chris Brown. De två sistnämnda har anklagats för misshandel och sexuella övergrepp och Brown dömdes 2014 för att ha slagit dåvarande flickvännen Rihanna.

I en replik i kommentarsfältet på Chvrches Instagramkonto har Brown skrivit att han hoppas att bandet "kliver framför en framåtrusande buss full med mentalpatienter". Nu har hans fans hakat på och skriver rena dödshot till bandet i allmänhet och Lauren Mayberry i synnerhet, skriver