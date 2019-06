Clarence Clemons får dokumentär

Foto: Christof Stache

En dokumentär om Bruce Springsteens framlidne saxofonist Clarence Clemons är på väg, skriver .

Filmen, med titeln "Clarence Clemons: Who do I think I am?", ska dels skildra den omtyckte saxofonspelarens 40 år i E Street Band, dels det andliga uppvaknande som han upplevde under sin sista tid i livet.

I dokumentären intervjuas bland andra Bill Clinton, Joe Walsh, Nils Lofgren och Jake Clemons, brorsonen som ersatte "Big Man" efter att denne gick bort 2011.

Filmen regisseras av Nick Mead och planeras nå publiken den 17 augusti.