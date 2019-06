Cohens brev såldes för åtta miljoner

Foto: Robb CohenRobbsPhotos/Invision/AP/TT

Ett femtiotal kärleksbrev från den kanadensiske artisten Leonard Cohen till norskan Marianne Ihlen har sålts på auktion för motsvarande nära 8,3 miljoner kronor.

Breven, som skrevs under 1960- och 70-talet, såldes av Ihlens släktingar. Ett av dem, skrivet i december 1960, klubbades för 56 250 dollar (cirka 530 000 kronor), att jämföra med utropspriset på 10 000 dollar, uppger auktionshuset Christie's.

Ihlen och Cohen träffades på den grekiska ön Hydra 1960 och hon inspirerade honom till flera av hans mest kända låtar, exempelvis "Bird on a wire" och "Hey, that's no way to say goodbye", men framför allt "So long, Marianne" från 1967.

Marianne Ihlen dog i leukemi i juli 2016, 81 år gammal. Leonard Cohen, som också drabbades av leukemi, alved i november samma år, 82 år gammal.

En dokumentär om paret, "Marianne & Leonard: Words of love", har biopremiär i USA i juli.