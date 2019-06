Då får du hissa den svenska flaggan

Foto: TT

Upp klockan åtta och ner klockan nio, ordentlig vikning och ingen laborering med färgerna.

Det är mycket att tänka på när det kommer till den svenska flaggan.

Men enligt Eddy Fonyodi, departementssekreterare vid utrikesdepartementets protokollenhet, behöver man inte vara alltför orolig för att göra fel.

– Det finns inte någon flaggpolis, men det kan ju se konstigt ut om man inte gör rätt, säger han.

Den 6 juni är Sveriges nationaldag och den svenska flaggans dag. Men det är inte alltid helt enkelt att veta hur man ska behandla flaggan.

Hur den svenska flaggan ser ut, exakt vilka färger den har och dess höjd i förhållande till bredden är reglerat i lagen. Men det finns också andra regler som lever kvar traditionellt.

– Vid den här tiden på året kan flaggan hissas upp vid åtta på morgonen och den ska halas ner vid solens nedgång, men senast klockan 21. Vill man absolut ha flaggan uppe på natten behöver den vara upplyst, säger Eddy Fonyodi.

Ovärdigt att slänga

Enligt traditionen ska man vika flaggan så att det gula inte syns. Om en flagga blir sliten och obrukbar ska den slängas.

– Men det anses vara ovärdigt att slänga en hel flagga. Förr brände man gamla flaggor, men att bränna de flaggor som tillverkas i dag, som kan innehålla plast, är inte bra för miljön. Ett smart sätt är att klippa isär flaggan så att det blåa och gula skiljs åt. Då räknas det inte längre som en svensk flagga och den kan slängas i soporna, säger Eddy Fonyodi.

Han tycker inte att de som vill hissa upp den svenska flaggan ska oroa sig för att göra fel.

– Allmänt brukar man säga att man hellre ska flagga än låta bli. Så är man osäker på om det lämpligt att flagga eller inte så är det värt att flagga, säger han.

Trots starka traditioner är det en relativt modern företeelse att använda den svenska flaggan som en nationell symbol på det sätt vi gör i dag, enligt etnologen Jonas Engman vid Nordiska museet.

Symboliserar sommar

Först under sent 1800-tal började den blågula flaggan synas mer i det svenska samhället och under 1900-talet växte den klassiska bilden av en svensk flagga vid ett sommarhus fram.

– Den svenska flaggan kopplas i dag ihop med en idealiserad bild av sommar och harmoni, säger Jonas Engman.

Men på senare år har alltfler tagit sig friheter när det kommer till att följa de regler och traditioner som finns kring den svenska flaggan.

– Det är många som inte bryr sig så mycket om reglerna för när man får hissa och hala flaggan och folk har struntat i flaggningsreglerna under de senaste decennierna, säger Jonas Engman.