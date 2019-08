Då kommer filmen om Elvis Presley

Foto: AP/TT

Baz Luhrmanns film om kungen av rock'n'roll får premiär den 1 oktober 2021, skriver Variety.

Beskedet kommer nästan tre veckor efter att det avslöjades att den 27-årige skådespelaren Austin Butler axlar rollen som Elvis Presley.

Filmen, som ännu inte har fått någon officiell titel, ska skildra rockstjärnans kometkarriär och hans komplicerade förhållande till managern "överste" Tom Parker, spelad av Tom Hanks.

Inspelningen startar i början av nästa år för att passa Tom Hanks schema.

Filmen blir Baz Luhrmanns första långfilm sedan "Den store Gatsby" från 2013. Han var senast aktuell med den hyllade serien "The get down" från 2017.