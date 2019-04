Då kommer Jonas Brothers nya album

Foto: John Shearer/AP/TT

Den återförenade amerikanska brödratrion The Jonas Brothers släpper sitt första album på tio år, "Happiness begins", den 7 juni.

Bandet har nyligen släppt de två singlarna "Sucker" och "Cool". Dessutom uppges en dokumentär om bröderna vara på gång, enligt .

The Jonas Brothers, bestående av Joe, Nick och Kevin, bildades 2005 med tydlig helylleinriktning och bröderna var då alla i tonåren. Trion blev snabbt framgångsrik, mycket tack vare flitig medverkan på Disney Channel. Bröderna spelade bland annat i filmen "Camp rock" från 2008.

2013 splittrade bröderna bandet för att satsa på egna soloprojekt. Men så, sex år senare i slutet av februari 2019 meddelade den nu vuxna trion att de skulle återförenas.

The Jonas Brothers senaste fullängdsalbum "Lines, vines and trying times" släpptes 2009.