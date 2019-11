Då kommer Meghan Trainors nya skiva

Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Tanken var att Meghan Trainors tredje skiva skulle ha släppts redan i augusti 2018. Men den har skjutits upp då "All about that base"-sångaren har behövt mer tid för att skapa sin nya musik.

Nu har hon dock bekräftat på Instagram, efter ett framträdande på "The Ellen DeGeneres show", att den nya skivan ska släppas den 31 januari 2020.

Meghan Trainor har tidigare förklarat förseningen med att hon fått en kreativ knuff på sista tiden, tack vare förlovningen med Daryl Sabara och jobbet som domare i tv-showen "The four", och helt enkelt inte kunnat avsluta sitt skrivande tidigare.