Då släpps Lil Peeps andra postuma album

Foto: Miller Rodriguez/Wikimedia

Den avlidne rapparen Lil Peeps album "Everybody's everything" släpps den 15 november, skriver Pitchfork.

Det är New York-rapparens andra fullängdsalbum som ges ut postumt. Albumet innehåller både tidigare släppta låtar och outgivet material.

I samband med albumsläppet får även en dokumentärfilm om rapparen, med samma titel som albumet, premiär.

Svenskättade Lil Peep, vars riktiga namn var Gustav Åhr, dog 21 år gammal i november 2017 efter en drogöverdos under en turné. Några månader tidigare hade han gett ut första delen av sitt debutalbum, "Come over when you're sober, pt 1". Del två av det albumet släpptes postumt 2018.