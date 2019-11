Advokat vill skjuta upp bedrägerirättegång

Foto: Themba Hadebe/AP/TT

Miljonsvindlerskan Britta Nielsens advokat vill skjuta upp rättegången.

Advokaten underkänner hanteringen av avtalet om Nielsens frivilliga utlämnande till Danmark från Sydafrika förra hösten.

Hur tänker man när man lurar staten på miljonbelopp? Rättegången i Köpenhamn mot 65-åriga Britta Nielsen väcker stort intresse i Danmark. Men nu kräver Britta Nielsens försvarsadvokat Nima Nabipour att rättegången skjuts upp.

Han anser att åklagarsidan inte tillräckligt ingående redogjort vad som föregick underskriften av utlämningsavtalet från Sydafrika förra året.

Nielson gick med på ett frivilligt utlämnande eftersom hon ville slippa bli kvar i Sydafrika under en utdragen utlämningsprocedur och skrev under ett avtal, som tagits fram av den sydafrikanska åklagarmyndigheten och hennes advokat i Sydafrika. Detta hade hennes försvarsadvokat i Danmark ingen inblick i, understryker han.

Det hon undertecknade där kan få betydelse för vilket straff hon i slutänden kommer att dömas till.

Var superanvändare

Britta Nielsen är åtalad för grovt bedrägeri och förfalskning av dokument. Under 25 år av sin anställningstid på danska socialstyrelsen har hon enligt åtalet 298 gånger fört över pengar till sina egna konton – totalt ett belopp motsvarande nästan 170 miljoner svenska kronor.

Bakgrunden till att hon under så lång tid har kunnat styra om utbetalningar till sig själv är hon var en mycket betrodd medarbetare på den danska socialstyrelsen och hade befogenheter som superanvändare.

Har erkänt brott

Även hennes tre vuxna barn är åtalade, eftersom de misstänks ha tagit emot stora belopp från sin mamma. Britta Nielsen ska också ha köpt en lyxvilla i Sydafrika och en gård i Sverige.

Under den allra första rättegångsdagen, innan hon behövde åka iväg i ambulans på grund av yrsel, erkände Britta Nielsen brott via sin försvarare, men hon kunde inte bekräfta under vilka år svindeln pågått, eftersom hon inte minns alla transaktioner.