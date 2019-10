Därför lockar 90- och 00-talen

Foto: Henrik Montgomery

Vem hade trott att artister som Bomfunk MC's och Tatu skulle vara stora dragplåster på en festival år 2020, och dela scen med Amy Diamond?

Nu ser svenskarna tillbaka på 90- och 00-talen med ett nostalgiskimmer.

Festivalen "Vi som älskar 90-talet & det bästa från 00-talet" ägde rum på fyra platser i Sverige under 2019. Sammanlagt lockade arrangörens elva evenemang i Skandinavien över 100 000 besökare, med artister som Aqua, Vengaboys och Markoolio.

Enligt musikjournalisten och författaren Annah Björk har artisterna ofta en kitschig framtoning, och spelar låtar som av vissa anses vara "guilty pleasures".

– De har influerat musiken och modet då, men har ingen plats på dagens topplistor. De har ingen arena för sin musik någon annanstans än när de buntas ihop och vinjetteras under "90-tal", säger hon.

Längtar tillbaka

Nästa år kommer konkurrenten "We love the 2000's" att göra arenaevenemang i Stockholm, Göteborg och Malmö, som förutom Bomfunk MC's, Tatu och Amy Diamond även har bokat Cascada, Kate Ryan och Brandsta City Släckers. Sammanlagt väntar de sig ungefär 35 000 besökare under de tre kvällarna.

– Jag tror att även folk som inte ser sig själva som särskilt nostalgiska kan kastas tillbaka när de hör en låt som de lyssnade på när de var unga. Forskning har visat att den musik som man lyssnade på som tonåring fortsätter att vara viktig under resten av livet, säger Kajsa Apelqvist, pressansvarig på arrangören FKP Scorpio.

Samtidigt syns nostalgin i dagens populärkultur, både musikaliskt och i modet. Ett tydligt exempel är Charlie XCX och Troy Sivans musikvideo till duetten "1999", där de längtar tillbaka till cd-skivor, "Titanic" och pojkgrupper som synkar sina danssteg.

– Men också grunge och hiphop som är en stor del av 90-talet har kommit tillbaka väldigt stort, både i stil och i musik, säger Annah Björk.

Riffi Elnegaard Haddaoui grundade "Vi som älskar 90-talet" i Danmark, efter att ha inspirerats av liknande festivaler runt om i Europa. Senare etablerade festivalen sig i fler länder och lade även till en 00-talsinriktning.

– Jag tror att den generationen som har fått barn och köpt hus nu har ett behov av att längta tillbaka till den tiden de var unga. Och det är okej att göra det för en dag, de kanske bara går på konsert två till tre gånger per år, säger han.

Går snabbare

Annah Björk tror också att nostalgicyklerna har blivit kortare i dag, eftersom man konsumerar populärkultur snabbare, och dessutom utsätts för mer information än tidigare.

– Man kan höra tonåringar prata om att de är nostalgiska, som i “jag kommer ihåg när jag spelade ‘Fortnite’, det var förra året”. De pratar om nostalgi i närtid, medan det förr i tiden kanske handlade om 50-talet, väldigt långt tillbaka, säger Annah Björk.

TT: Är det viktigt med nostalgi?

– När jag var under 30 nästan föraktade jag nostalgi och folk som höll på med nostalgi, det kändes som att de hade gett upp och inte var nyfikna. Men det tar jag verkligen tillbaka, nostalgi fyller en jätteviktig funktion, ofta är kultur någonting som formar en som människa. Man känner sig trygg och kommer ihåg var man kommer ifrån, säger Annah Björk.