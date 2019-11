David Sundin: Mer nervöst än Melodifestivalen

Foto: Johan Nilsson/TT

David Sundin ska snart stå på scenen inför miljoner tv-tittare – som programledare för årets upplaga av Melodifestivalen. Men det är turnépremiären av föreställningen "Nya svenska ord" i en lada utanför Uppsala som skrämmer komikern mest.

– Jag är mer nervös för det här än inför Melodifestivalen. Där vet jag att folk kommer att komma till arenorna eller se det på tv. Men jag har ingen aning om huruvida någon kommer att vilja titta på mig. Folk kanske tänker "Nja, han är kul i tv men vi behöver inte gå och se honom när han kommer till stan", säger han.

Tvåa i ordvitsar

Idén till föreställningen bygger på erfarenheter från när David Sundin kom tvåa i SM i ordvitsar 2014. Men någon Fredrik Lindströmsk utflykt i språkhistorien är det inte fråga om.

– Jag tänker lansera lite nya ord som jag tycker saknas i det svenska språket, till exempel om man vill säga "oj är det här stulen fruktkompott?" så är det bättre att säga "snylt" för det är lite kortare. Det här är ju ord som inte behövs i så stor utsträckning. Jag gör lite ny standup och kanske någon klassiker. Eller "klassiker" är ett starkt ord, saker man kanske sett mig göra förut.

Mest känd är David Sundin från tävlingsprogrammet "Bäst i test", som vann pris för årets program vid Kristallengalan tidigare i år, där han också var nominerad till årets manliga programledare. Han spelar just nu in vårens säsong samtidigt som sketcher och låttexter färdigställs inför Melodifestivalen, där har han under flera år mest har medverkat bakom kulisserna, men hyst en dröm om att någon gång få leda programmet.

– Jag jobbade med manus och innehåll innan jag fick vara publikuppvärmare 2017. Då ska man få i gång publiken i arenan, så jag sköt t-shirtkanoner, sjöng, dansade och hade mig. Det var ett steg närmre programledarrollen, även om det tog slut precis innan kamerorna slogs på.

Spelar i "Jönssonligan"

Samtidigt har han fått ytterligare en erfarenhet, han axlar nämligen rollen som Harry i kommande "Jönssonligan"-filmen, med Tomas Alfredson som regissör.

– Eftersom det är min första filmroll visste jag inte exakt hur man gjorde. Jag såg till att vara där i tid och att göra som Tomas Alfredson sade. Hedda Stiernstedt som jag spelar mycket mot är en duktig och erfaren skådis så jag kollade mycket på henne, säger han.

En gång i tiden ställde han in en planerad ståupp-turné, men till premiären av "Nya svenska ord" lovar David Sundin att dyka upp.

– Jag tyckte det kändes för läskigt. Det var inte spikat officiellt och aldrig någon fara att jag ställde in, men nu går vi ut med det och då måste det hända. Jag kommer att stå vid mitt ord och dyka upp oavsett hur många som är där, lovar han.