Ddumba: Vill inte vara "untouchable"

Fakta

Sabina Ddumba föddes på Södersjukhuset i Stockholm 1994 och är uppvuxen i Fisksätra i Nacka kommun.

Hon medverkade 2012 i "X Factor Sverige", och släppte 2014 debutsingeln "Scarred for life". Året därpå släppte hon låtarna "Effortless" och "Not too young", som har kommit att bli hennes mest populära låtar. Under 2017 deltog Sabina Ddumba i "Så mycket bättre".

Hon släppte sitt debutalbum "Homeward bound" 2017.

Nu är Sabina Ddumba aktuell med singeln "Blow my mind".