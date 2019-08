Dejtingappen Tinder ökar i popularitet

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT

Den amerikanska dejtingappen Tinder hade 1,5 miljoner fler användare under årets andra kvartal än under motsvarande period i fjol. I genomsnitt använde 5,2 miljoner personer Tinder under kvartalet, enligt bolaget Match Group som äger appen.

Under perioden lanserade Tinder två nyheter: läskvitton för att se om den andra personen har läst ett meddelande, samt en funktion som ger användaren möjlighet att betala för att lättare uppmärksammas av andra. Match Group släppte dessutom en mindre resurskrävande version av appen, Tinder Lite, i enstaka länder i Sydostasien och Sydamerika.

Tinderappen låter användare skapa en profil och därefter ta ställning till om de är intresserade av att dejta andra personer genom att dra fingret till vänster eller höger på mobilskärmen. Rörelsen har givit upphov till uttrycket "svajpa höger" från engelskans "swipe right" som innebär att en person anses attraktiv.