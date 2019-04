Delta Airlines slog förväntningarna

Foto: Mary Altaffer/AP/TT

USA:s näst största flygbolag Delta Airlines är ett av storbolagen som får kicka igång rapportsäsongen och redovisar en ökad vinst för första kvartalet.

Netto handlar det om 730 miljoner dollar för årets första kvartal, motsvarande cirka 6,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 557 miljoner dollar motsvarande period i fjol.

Resultatet var bättre än väntat. Per aktie landade den justerade vinsten på 0:96 dollar per aktie, mot en snittprognos bland analytiker på 0:90 dollar per aktie, enligt en Reutersenkät.

Omsättningen under kvartalet lyfte med 5,1 procent till drygt 10 miljarder dollar, motsvarande knappt 93 miljarder kronor.

Även bolagets prognos för andra kvartalet slog förväntningarna.