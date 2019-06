Deportees är tillbaka med turné i höst

Foto: Adam Ihse/TT

Deportees åker på turné i höst, i samma veva som Umeåbandet släpper sitt sjätte album. Deportees släppte nyligen en ep och spelar i sommar på bland annat Way Out West efter flera års frånvaro.

Turnén inleds i Oslo 7 november, sedan följer bland annat Örebro, Norrköping, Lund, Linköping, Uppsala och hemstaden Umeå innan man avslutar i Luleå 14 december.

"Musik är kommunikation – likt ett hjärtats litteratur kan den säga det outsägliga. Om ni bara visste hur mycket vi längtat efter att få kommunicera med er igen. Vi ses längs vägarna!" skriver bandet i ett pressmeddelande.

Deportees bildades 2003 och bandets första skiva "All prayed up" släpptes året därpå. Den nominerades till två grammisar, bland annat för bästa popgrupp. Senaste albumet "The big sleep" från 2015 fick en grammis i kategorin årets rock 2016.