Drömmen om ett nytt Woodstock lever

Foto: AP

Woodstockfestivalen har kommit att ses som hippieerans höjdpunkt. Men försöken att återskapa festivalen lagom till 50-årsjubileet har misslyckats kapitalt. Samma sak gäller flera tidigare försök till ett nytt Woodstock.

Bara veckor innan jubileumsfestival Woodstock 50 skulle ha ägt rum meddelade arrangörerna att den ställs in. Beskedet kom inte helt oväntat, då festivalen har kantats av bakslag ändå sedan den först aviserades.

Men även om allt hade gått som planerat är det lite som talar för att vi hade fått se ett nytt Woodstock, menar musikjournalisten Stefan Wermelin.

– Det blir fel från början när man försöker skapa stora, lyxiga och påkostade evenemang och kallar dem Woodstock, eftersom Woodstock var den totala motsatsen till dagens jättefestivaler, säger han och fortsätter:

– Woodstock var inte påkostat och det var dåligt organiserat. Woodstock var ett kaos, men det var ett kärleksfullt kaos.

Ett i raden av misslyckanden

Woodstock 50 är ett i raden av misslyckanden. 1994 hölls halvlyckade Woodstock '94 och fem år senare var det dags för mardrömmen Woodstock '99. Festivalen var ett på alla sätt publikovänligt evenemang som slutade med ett upplopp. Publiken brände, plundrade, våldtog och slogs.

– På Woodstock hade alla något att samlas kring, både besökarna och artisterna, de kände att de var en del av en gemensam kamp mot kriget i Vietnam. Vad finns det att samlas runt i dag? säger Stefan Wermelin.

Originalets magi beror på själva tidpunkten, menar han, eftersom det var då hippieeran nådde sin peak. Många menar att eran dog bara några månader senare, på den av andra anledningar ihågkomna festivalen Altamont

– Tanken var ett nytt Woodstock, men det blev i stället slutet för allt som Woodstock stod för, säger Stefan Wermelin.

Bråk uppstod mellan publiken och det kriminella mc-gänget Hells Angels, som stod för säkerheten på festivalen. Incidenterna var många, men den mest omtalade är mordet på festivalbesökaren Meredith Hunter, som knivhöggs till döds under Rolling Stones spelning.

Sveriges svar på Woodstock

I Sverige försökte man 1970 skapa ett nytt Woodstock med Festival of the Midnight Sun på motorstadion Mantorp Park i Östergötland. Festivalens stora dragplåster var Canned Heat, som året innan hade spelat just på Woodstock.

Festivalen är en historisk popflopp. Man trodde på flera hundratusen besökare, men festivalen besöktes bara av 3 000 personer. När festivalen i år återuppstår i Sjögestad, några kilometer från Mantorp, hoppas man på ett par hundra.

– Tanken är att få ihop pengar för att nästa år arrangera något på Mantorp Park för att fira jubileet, säger Mats Carlheim, ordförande för den ideella kulturföreningen Rocknered som arrangerar festivalen.

Mantorp är inte direkt känt för sin midnattssol, men så var festivalen, som arrangerades av en internationell trio med ett gott öga till Sverige, också först tänkt att äga rum i Luleå.

Artisterna stack

Floppen är omgiven av mycket hörsägen när det gäller orsakerna, men det finns också faktiska saker att peka på. Dels var den kommersiell – medan Woodstock var gratis – vilket fick folk att bojkotta. Dessutom gjorde arrangörerna misstaget att lägga festivalen under midsommarhelgen.

– Det skulle ingen arrangör komma på att göra i dag, säger Mats Carlheim.

Fiaskot var ett faktum från första början, vilket ledde till att artister stack därifrån eller aldrig ens dök upp.

– Men Canned Heat spelade i alla fall, även om de först vägrade. De ville ha betalt i förväg, men det fanns inga pengar. Så en av arrangörerna fick ge bort sitt hus i Spanien till bandet, säger Mats Carlheim.

Drömmen lever vidare

Ett lyckat svenskt Woodstock var däremot Gärdesfesten i Stockholm samma år, som var en protest mot den kommersiella festivalen i Mantorp.

Trots många floppar lever drömmen om ett nytt Woodstock vidare, och Stefan Wermelin tror att vi kommer att få se fler försök.

– Många vill se ett nytt Woodstock, eftersom det vore fantastiskt. På samma sätt vill många se Abba återförenas, men det kommer inte att hända, säger han.

Rättat: I en tidigare version var artikelns byline felaktig.