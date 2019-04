Dyr konflikt för SAS – fler flyg ställs in

Foto: Johan Hallnäs/TT

Pilotstrejken är ett faktum och konflikten beräknas kosta bolaget 60–80 miljoner kronor per dag.

Tiotusentals resenärer drabbas varje dag som piloterna i Sverige, Danmark och Norge strejkar.

Totalt ställs över 670 flygningar in under fredagen vilket drabbar 72 000 passagerare, enligt SAS. Bolaget har också ställt in ett stort antal flygningar på lördag, vilket berör omkring 34 000 resenärer.

Majoriteten av svenska inrikesflygningar har ställts in men även många flygningar inom Europa samt långdistansflygningar. Totalt berörs omkring 70 procent av SAS flygningar.

Äventyrar överlevnad

Strejken blir en hård ekonomisk smäll för bolaget. Danska Sydbank beräknar att kostnaden för SAS i genomsnitt landar på 60–80 miljoner kronor per dag. Om strejken pågår i 14 dagar kan hela det överskott som Sydbanks analytiker räknat med för helåret ätas upp.

Men det är inte bara själva kostnaden för strejken som är ett problem. I en konkurrensutsatt bransch har SAS behov av att hålla hårt i plånboken och kan få svårt att gå med på piloternas krav.

– Det kan äventyra bolagets framtid, säger Sydbanks analyschef Jacob Pedersen, samtidigt som han poängterar att han inte är nära förhandlingarna.

Pedersen hänvisar till medieuppgifter om att piloterna bland annat kräver en löneökning på 13 procent och bedömer det som omöjligt för SAS att gå med på ett sådant krav.

Måste effektivisera

Bolaget har sedan konkurshotet 2012 kämpat hårt för att få fart på lönsamheten och besparingar är numera en del av vardagen. Företaget har gjort stora förbättringar, men den lönsamhetsnivå som bolaget nu nått är som Pedersen beskriver det "papperstunn".

– Om SAS inte forstätter att effektivisera och spara kommer företaget inom loppet av några kvartal att gå från lönsamhet till förlust, säger han.

Inom några år bedömer han att bolaget återigen skulle hamna i en situation som handlar om en kamp om överlevnad.

Stiltje i förhandlingarna

Konflikten rör bland annat löner, förutsägbarhet gällande arbetstider samt avtal som rör rollfördelning och samverkan mellan piloter och företaget.

För närvarande pågår inga samtal mellan parterna, uppger Rawaz Nermany, ordförande för Svensk pilotförening. Facket väntar på att arbetsgivaren ska ta kontakt.

– Det är såklart en väldigt tråkig situation vi befinner oss i. Nu får båda parterna rannsaka sig själv lite och försöka hitta en ny väg framåt, säger han.

SAS kommunikationsdirektör Karin Nyman hoppas att man snart ska kunna återuppta förhandlingarna med facket.

– Vår absoluta ambition är att vi ska tillbaka till förhandlingsbordet så att vi kan nå en lösning så snart det bara går, säger hon.

Medlarna står till parternas förfogande, men medlaren Jan Sjölin på Medlingsinstitutet säger till att det kan dröja några dagar innan något nytt steg tas.

– Vi tar själva kontakt med parterna för att höra hur läget är, om något har förändrats eller om de är sugna på att starta om. Vårt uppdrag är att se till att det där blir löst så att tredje man drabbas så lite som möjligt, men för stunden är ingenting inplanerat från oss, säger han till tidningen.

Fakta Fakta: Nytt kollektivavtal ska förhandlas fram Konflikten rör nya kollektivavtal för piloterna. Före förhandlingarna sade SAS upp särskilda avtal mellan sig och piloterna gällande samverkan, produktion, karriärvägar och anciennitetsprinciper. Piloterna anser bland annat att de har hamnat efter sina konkurrenter lönemässigt. En annan huvudfråga rör mer förutsägbarhet i förhållande till arbete och fritid. Den 2 april, efter att förhandlingarna brutit samman, varslade SAS piloter i Danmark, Norge och Sverige om strejk med start 26 april vid midnatt, om ingen lösning nåtts. På kvällen den 25 april lade medlarna i Sverige fram ett bud till parterna. Budet innehöll, enligt arbetsgivaren, att fler piloter ska kunna påverka och överblicka ett mer förutsägbart schema, samt få en löneökning på 2,3 procent. Fackets krav har beräknats innebära en löneökning på 13 procent. Piloterna sade nej till budet, medan arbetsgivaren sade ja. Efter att förhandlingsfristen löpt ut vid midnatt fortsatte de norska och danska parterna förhandlingarna på övertid, men på morgonen den 26 april meddelar norska och danska medier att även de piloterna tas ut i strejk. Visa mer...