Foto: Claudio Bresciani/TT

I vår ska Ebbot Lundberg framföra sina hitlåtar vid ett gäng spelningar i Göteborg och Stockholm.

Den här gången backas den tidigare Soundtrack of Our Lives-sångaren upp av det 20 man starka storbandet New Places Orchestra. Föreställningen blir "en kosmisk, jazzig resa genom hans karriär", enligt ett pressmeddelande.

25 och 26 mars spelar han på Södra teatern i Stockholm. 27 och 28 mars kommer konserten till Stora teatern i Göteborg.