Ed Sheeran tar paus från musiken – igen

Ed Sheeran har nyligen släppt singeln "Put it all on me", men nu meddelar sångaren att det är dags för en paus från både musiken och sociala medier.

"Hej allihop. Jag kommer ta en paus igen", skriver han på Instagram och fortsätter:

"Det har pågått saker nonstop sedan 2017 så jag ska bara hämta andan och resa, skriva och läsa. Jag kommer att vara frånvarande i sociala medier tills det är dags att komma tillbaka."

Tidigare i år meddelade Ed Sheeran att han skulle ta ett uppehåll i turnerandet. Detta eftersom han ville tillbringa mer tid med sin nyblivna hustru. Strax innan jul i fjol gifte sig Sheeran med ungdomskärleken Cherry Seaborn och paret figurerar i musikvideon till nya singeln, där deras kärlekshistoria berättas i korthet.