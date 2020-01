Egna filmsatsningar trycker upp Netflixpriset

Fakta

Netflix är ett amerikanskt företag som tillhandahåller filmer och tv-serier via internet. Företaget grundades 1997 och etablerade sig i Norden 2012.

Tjänsten bygger på en månadsprenumeration som ger obegränsad tillgång till Netflix utbud.

Sedan 2013 producerar Netflix även egna serier, bland annat ’’House of Cards’’, "Narcos", ”Bloodline”, "Stranger things" och "The Crown". 2015 startade företaget även egen produktion av långfilmer.

Netflix har totalt 24 nomineringar inför årets Oscarsgala, bland annat för filmerna "Marriage story", "The two popes" och "The Irishman".

Hösten 2019 hade Netflix omkring 158 miljoner abonnenter i över 190 länder.

Källa: NE, Netflix