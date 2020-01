Emanuelsson avgjorde för serieledaren Luleå

Foto: Mikael Fritzon/TT

Luleå avslutade 2019 med tre raka fullpoängare.

En segerrad som förlängdes omgående i första matchen för 2020 med 3–2 segern, efter förlängning, hemma mot Linköping.

Redan efter 1.06 visade Luleå att formtoppen från slutet av 2019 var konserverad. Jack Connolly satte ledningspucken efter en snabb spelvändning, då han bröt in från högerkanten och fick in 1–0 bakom Linköpingsmålvakten Jacob Johansson.

– Jag försökte bara träffa målet och som tur var gick den in, säger Connolly till C More.

Kovacs ökade på

Amerikanens Luleå, serieledaren i SHL, fick kraft, energi av drömöppningen och fortsatte att dominera, men det dröjde fram till mitten av andra perioden innan ledningen drygades ut.

11.38 in i mellanakten fick Robin Kovacs ett liknande läge som Connolly – och levererade på ett lika effektivt sätt som sin lagkamrat.

Segern klar redan där?

Inte då.

Linköping, som kom till Luleå med fem raka förluster, reducerade genom Broc Little och med Olle Lycksells kvittering – ett mål som prickades in i en spelvändning efter Connollys ramträff – väntade en nästan 15 minuter lång kamp om trepoängaren.

Emanuelsson hjälte

En duell som sedan kom att handla om bonuspoängen.

Och den lade Luleå beslag på.

Einar Emanuelsson tog sig in i Linköpings zon och prickade in segermålet efter 2.48 av förlängningen – vilket betyder att klubben nu har fyra raka segrar.

Seger blev det även för Växjö. Seriens formstarkaste lag fick – precis som Luleå – en drömstart i 3–1-mötet hemma med Brynäs. Martin Lundberg satte 1–0-pucken efter 1.20 och i slutet av andra ökade Casey Bailey på till 2–0. I början av tredje satte Brendan Shinnimin 3–0.

– Det var skönt att ta en vinst här, det var en viktig match, säger Växjö-målvakten Viktor Fasth till C More.

– Vi spelade stabilt, vi höll dem på utsidan, stressade inte upp oss och spelade metodiskt.