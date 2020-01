Eminem överraskar med nytt album igen

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Eminem har gjort det igen. Helt utan förvarning har den amerikanske rapstjärnan gett ut ett helt nytt album, skriver flera medier.

Skivan heter "Music to be murdered by" och på den samlar han flera kända gäster, som Ed Sheeran, Anderson Paak, Q-Tip och nyligen avlidne Juice Wrld. Gamle parhästen Dr Dre står angiven som producent.

Titeln är en blinkning till en monolog med samma namn som Alfred Hitchcock gav ut på skiva 1958. På en alternativ omslagsbild poserar Eminem med en yxa och en revolver mot huvudet på samma sätt som den legendariske regissören gjorde på sitt albumomslag.

Förutom albumet har rapparen också släppt en musikvideo till låten "Darkness". Videon skildrar en masskjutning vid en konsert, liknande den i Las Vegas 2017 och avslutas med en uppmaning till att rösta för att förändra USA:s vapenlagar.

"Music to be murdered by" är Eminems elfte studioalbum. Skivan är en uppföljare till 2018 års "Kamikaze", som även det gavs ut utan förvarning.