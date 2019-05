Ericsson och Rosenqvist klara för Indy 500

Foto: Darron Cummings

Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist kan andas ut.

De svenska Indycar-förarna lyckades båda kvala in till det legendariska Indy 500 i Indianapolis på lördagen.

Marcus Ericsson var tidigt ute av de 36 förarna (där de 30 främsta är direktkvalificerade till tävlingen nästa söndag) och Kumlasonen hade bra förhållanden ute på den ovala banan. Det räckte till en 13:e plats i kvalet.

– Det har varit ett otroligt tryck på ens axlar att leverera, men hela min karriär har jag gillat sådana här tillfällen, när pressen är som störst, säger Ericsson.

För Felix Rosenqvist blev resan svettigare.

"Lite i taget"

Först på det tredje försöket lyckades Värnamokillen, som kraschade under träningarna i veckan, slå sig in bland topp 30 då han kvalade in som 29:a. Därmed var han en placering före Pippa Mann, den enda kvinnan i startfältet som tog den sista garanterade platsen.

– Det är mycket "build-up" för min del efter det som hände i onsdags. Det gäller att hela tiden göra allting av en anledning och inte bara gissa och gå ned massa i downforce utan ta lite i taget, säger Rosenqvist till NA.

Kvalframgången innebär att både Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist, som är nya i serien den här säsongen, är klara för sitt första Indy 500.

Alonso utanför topp 30

Snabbast av alla var amerikanske Spencer Pigot, före australiern Will Power och franske Simon Pagenaud. De tre kommer tillsammans med ytterligare sex förare att slåss om pole position under söndagen.

Samtidigt kommer även de sex långsammaste förarna från lördagen att göra upp om de tre platserna i sista startled. Den dubble F1-mästaren Fernando Alonso är en av dem som kämpar om att ta en plats i loppet efter att spanjoren hamnat precis utanför topp 30.

Indy 500 avgörs för 103:e gången den 26 maj.